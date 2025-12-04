Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Kołobrzeg stroi się na święta [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Obecnie trwa montaż ostatnich ozdób na ulicach miasta. Łącznie Kołobrzeg wyda na ten cel rekordowe 1,5 mln zł. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Obecnie trwa montaż ostatnich ozdób na ulicach miasta. Łącznie Kołobrzeg wyda na ten cel rekordowe 1,5 mln zł. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Kołobrzeg kończy świąteczne zdobienie ulic. Miasto w pełni rozbłyśnie dekoracjami 6 grudnia.
To już tradycja, że w Mikołajki w Kołobrzegu planowane jest uroczyste odpalenie światełek na miejskiej choince. Wydarzeniu towarzyszyć będzie koncert przed ratuszem czy warsztaty zdobienia bombek.

Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu zapowiada, że nie zabraknie też innych atrakcji dla najmłodszych.

- Oprócz choinki będzie wysoki, okazały domek św. Mikołaja. Będzie karuzela świąteczna dla dzieci - dodał.

Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o godz.16. Obecnie trwa montaż ostatnich ozdób na ulicach miasta. Łącznie Kołobrzeg wyda na ten cel rekordowe 1,5 mln zł.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina z audycji "Tematy i Muzyka"[Radio Szczecin]
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Najnowsze podcasty