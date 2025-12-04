Kołobrzeg stroi się na święta [ZDJĘCIA]

Obecnie trwa montaż ostatnich ozdób na ulicach miasta. Łącznie Kołobrzeg wyda na ten cel rekordowe 1,5 mln zł. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeg kończy świąteczne zdobienie ulic. Miasto w pełni rozbłyśnie dekoracjami 6 grudnia.

To już tradycja, że w Mikołajki w Kołobrzegu planowane jest uroczyste odpalenie światełek na miejskiej choince. Wydarzeniu towarzyszyć będzie koncert przed ratuszem czy warsztaty zdobienia bombek.





Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu zapowiada, że nie zabraknie też innych atrakcji dla najmłodszych.

- Oprócz choinki będzie wysoki, okazały domek św. Mikołaja. Będzie karuzela świąteczna dla dzieci - dodał.Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o godz.16. Obecnie trwa montaż ostatnich ozdób na ulicach miasta. Łącznie Kołobrzeg wyda na ten cel rekordowe 1,5 mln zł.