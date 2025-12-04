Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sezon na wigilijne pierogi: konieczne "rączki i serducho" [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Zamówienia przyjmują codziennie już od kilku dni. Grudzień będzie dla nich najbardziej pracowitym miesiącem w roku. Jednym słowem - sezon na pierogi ruszył. Ruszyły też zapisy na świąteczne porcje.
Prace nad świątecznymi uszkami już ruszyły. A wszystko po to, by nikt nie został z pustym stołem.

- Już teraz zaczynamy, bo uszka są bardzo pracochłonne. Preferujemy mrożone, żeby po prostu one nie były dwa razy gotowane, bo wtedy nabierają dużo wody, niesmaczne są - mówi Jolanta Rezlak, właścicielka świnoujskiej pierogarni.

Irena Dankina dodaje, że bywały lata, w których, by uporać się z zamówieniami, pracę panie zaczynały przed świtem. A tym, którzy sami pokuszą się o gotowanie dają radę.

- Ręcznie robione ciasto zawsze będzie pyszne. Nie: robot, tylko rączki i serducho - instruowały.

W ubiegłym roku świnoujścianie w pierogarni zamówili 300 kg uszek i tyle samo pierogów z kapustą i grzybami.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Najnowsze podcasty