Radni krytykują sytuację w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

Wszczęcia pilnej kontroli w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie domagają się radni Prawa i Sprawiedliwości.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

W czwartek przeprowadzili oni niezapowiedzianą kontrolę w tej placówce i to co zobaczyli było dla nich - jak mówi radny PiS Krzysztof Romianowski - szokujące.- Jest tam, można powiedzieć dość prosto: brud, smród i nic więcej. I bardzo nas to niepokoi, że nowe schronisko, którym się szczyciliśmy, dzisiaj jest tak zaniedbane. Wychodzi na to, że nie do końca są przestrzegane zasady higieny w tym schronisku - ocenił.Zdaniem kierownika schroniska Ewy Mrugowskiej kontrola odbyła się w godzinach popołudniowych w trakcie jej nieobecności. Dodała, że stan czystości jej placówki tego dnia częściowo uzależniony był od czynników od schroniska niezależnych.- Akurat tego dnia nie mieliśmy wody. To jest po prostu schronisko i zawsze jakiś zapach związany ze zwierzętami się utrzymuje. Jesteśmy świeżo po wszystkich kontrolach Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego. Państwo też jako mieszkańcy przyjeżdżacie, widzicie. Zapraszam wszystkich serdecznie zobaczyć, jak jest w schronisku - mówiła.W ocenie radnych Prawa i Sprawiedliwości kontrola szczecińskiego schroniska dotyczyć powinna także "sposobu prowadzenia ewidencji kotów" w tej placówce przebywających.