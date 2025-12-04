Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Radni krytykują sytuację w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

Region Adam Wosik

Fot. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie
Fot. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie
Wszczęcia pilnej kontroli w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie domagają się radni Prawa i Sprawiedliwości.
Radni PiS: Strefa Czystego Transportu to zabieranie wolności

Radni PiS: Strefa Czystego Transportu to zabieranie wolności

W czwartek przeprowadzili oni niezapowiedzianą kontrolę w tej placówce i to co zobaczyli było dla nich - jak mówi radny PiS Krzysztof Romianowski - szokujące.

- Jest tam, można powiedzieć dość prosto: brud, smród i nic więcej. I bardzo nas to niepokoi, że nowe schronisko, którym się szczyciliśmy, dzisiaj jest tak zaniedbane. Wychodzi na to, że nie do końca są przestrzegane zasady higieny w tym schronisku - ocenił.

Zdaniem kierownika schroniska Ewy Mrugowskiej kontrola odbyła się w godzinach popołudniowych w trakcie jej nieobecności. Dodała, że stan czystości jej placówki tego dnia częściowo uzależniony był od czynników od schroniska niezależnych.

- Akurat tego dnia nie mieliśmy wody. To jest po prostu schronisko i zawsze jakiś zapach związany ze zwierzętami się utrzymuje. Jesteśmy świeżo po wszystkich kontrolach Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego. Państwo też jako mieszkańcy przyjeżdżacie, widzicie. Zapraszam wszystkich serdecznie zobaczyć, jak jest w schronisku - mówiła.

W ocenie radnych Prawa i Sprawiedliwości kontrola szczecińskiego schroniska dotyczyć powinna także "sposobu prowadzenia ewidencji kotów" w tej placówce przebywających.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Jest tam, można powiedzieć dość prosto: brud, smród i nic więcej. I bardzo nas to niepokoi, że nowe schronisko, którym się szczyciliśmy, dzisiaj jest tak zaniedbane. Wychodzi na to, że nie do końca są przestrzegane zasady higieny w tym schronisku - ocenił.
- Akurat tego dnia nie mieliśmy wody. To jest po prostu schronisko i zawsze jakiś zapach związany ze zwierzętami się utrzymuje. Jesteśmy świeżo po wszystkich kontrolach Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego. Państwo też jako mieszkańcy przyjeżdżacie, widzicie. Zapraszam wszystkich serdecznie zobaczyć, jak jest w schronisku - mówiła.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Będzie nowa linia tramwajowa. Połączy Niebuszewo z Galerią Północ
    (od 29 listopada oglądane 12980 razy)
  2. Podwyżki w Chemiku. Rodzice młodych piłkarzy protestują
    (od 30 listopada oglądane 4122 razy)
  3. Grupa Azoty złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Polimery Police
    (od 29 listopada oglądane 4037 razy)
  4. Lasy Miejskie rozdają karmniki dla ptaków
    (od 02 grudnia oglądane 3683 razy)
  5. Ewakuacja w Dąbiu zakończona. Saperzy usunęli niewybuch [ZDJĘCIA]
    (od 29 listopada oglądane 3168 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Niebezpieczne przejście dla pieszych przy Dworcu Głównym. "Jest źle zrobione" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zimy na razie nie ma, ale lodołamacze są gotowe do akcji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radosław Kowalczyk
Beton w świątecznej odsłonie. Studenci ZUT-u stworzyli wyjątkowe bombki [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Piosenka jest dobra na wszystko" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Kadłubowski

Najnowsze podcasty