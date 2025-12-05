Akt oskarżenia w sprawie ataku w Gryfinie

Jest akt oskarżenia w sprawie ataku na aktywistów podczas happeningu zorganizowanego w lipcu w Gryfinie.

Czterech mężczyzn miało obrażać i naruszyć nietykalność cielesną aktywistów. Jeden z podejrzanych miał również kierować groźby pozbawienia życia. Trzech mężczyzn nie przyznaje się do zarzutów, dwóch było wcześniej karanych.Za kierowanie gróźb grozi kara do trzech lat więzienia. Za naruszenie nietykalności cielesnej do roku więzienia.