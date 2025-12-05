Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Akt oskarżenia w sprawie ataku w Gryfinie

Region Julia Nowicka

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Jest akt oskarżenia w sprawie ataku na aktywistów podczas happeningu zorganizowanego w lipcu w Gryfinie.
Czterech mężczyzn miało obrażać i naruszyć nietykalność cielesną aktywistów. Jeden z podejrzanych miał również kierować groźby pozbawienia życia. Trzech mężczyzn nie przyznaje się do zarzutów, dwóch było wcześniej karanych.

Za kierowanie gróźb grozi kara do trzech lat więzienia. Za naruszenie nietykalności cielesnej do roku więzienia.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Będzie nowa linia tramwajowa. Połączy Niebuszewo z Galerią Północ
    (od 29 listopada oglądane 13015 razy)
  2. Podwyżki w Chemiku. Rodzice młodych piłkarzy protestują
    (od 30 listopada oglądane 4143 razy)
  3. Grupa Azoty złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Polimery Police
    (od 29 listopada oglądane 4051 razy)
  4. Lasy Miejskie rozdają karmniki dla ptaków
    (od 02 grudnia oglądane 3718 razy)
  5. Ewakuacja w Dąbiu zakończona. Saperzy usunęli niewybuch [ZDJĘCIA]
    (od 29 listopada oglądane 3184 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 8:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Niebezpieczne przejście dla pieszych przy Dworcu Głównym. "Jest źle zrobione" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zimy na razie nie ma, ale lodołamacze są gotowe do akcji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radosław Kowalczyk
Beton w świątecznej odsłonie. Studenci ZUT-u stworzyli wyjątkowe bombki [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Piosenka jest dobra na wszystko" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Kadłubowski

Najnowsze podcasty