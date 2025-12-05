Zakończyły się rozmowy amerykańsko-ukraińskie na Florydzie

Fot. pixabay.com / Alexas_Fotos (CC0 domena publiczna)

Zakończyły się rozmowy ukraińskiej i amerykańskiej delegacji na Florydzie. Tematem był amerykański plan pokojowy, który wcześniej Amerykanie konsultowali z Rosjanami. O tym, że negocjacje w Miami się zakończyły poinformowały ukraińskie media powołując się na źródła w ukraińskich władzach.





Na razie nie są znane wyniki rozmów. Wiadomo jednak że Rosja domaga się od Ukrainy ustępstw terytorialnych - między innymi wycofania się z całości Donbasu.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł W rozmowach ze strony ukraińskiej uczestniczyli między innymi szef delegacji i jednocześnie sekretarz ukraińskiej rady bezpieczeństwa Rustem Umierow i szef sztabu generalnego Andrij Hnatow. Amerykanów reprezentowali Steve Witkoff i Jared Kushner. Obie delegacje spotykały się na Florydzie w minioną niedzielę. Następnie Amerykanie Witkoff i Kushner pojechali do Putina. Rozmowy w Rosji nie przyniosły przełomu i to właśnie szczegóły ustaleń w Moskwie miały być tematem zakończonych negocjacji amerykańsko - ukraińskich.Na razie nie są znane wyniki rozmów. Wiadomo jednak że Rosja domaga się od Ukrainy ustępstw terytorialnych - między innymi wycofania się z całości Donbasu.