Radio Szczecin » Region
Zakończyły się rozmowy amerykańsko-ukraińskie na Florydzie

Region

Fot. pixabay.com / Alexas_Fotos (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / Alexas_Fotos (CC0 domena publiczna)
Zakończyły się rozmowy ukraińskiej i amerykańskiej delegacji na Florydzie. Tematem był amerykański plan pokojowy, który wcześniej Amerykanie konsultowali z Rosjanami. O tym, że negocjacje w Miami się zakończyły poinformowały ukraińskie media powołując się na źródła w ukraińskich władzach.
W rozmowach ze strony ukraińskiej uczestniczyli między innymi szef delegacji i jednocześnie sekretarz ukraińskiej rady bezpieczeństwa Rustem Umierow i szef sztabu generalnego Andrij Hnatow. Amerykanów reprezentowali Steve Witkoff i Jared Kushner. Obie delegacje spotykały się na Florydzie w minioną niedzielę. Następnie Amerykanie Witkoff i Kushner pojechali do Putina. Rozmowy w Rosji nie przyniosły przełomu i to właśnie szczegóły ustaleń w Moskwie miały być tematem zakończonych negocjacji amerykańsko - ukraińskich.

Na razie nie są znane wyniki rozmów. Wiadomo jednak że Rosja domaga się od Ukrainy ustępstw terytorialnych - między innymi wycofania się z całości Donbasu.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Pawła Buszko [IAR]

grudzień 2025
