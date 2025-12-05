Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Karpie tańsze na święta

Region Tomasz Domański

Fot. pixabay.com / schauhi (CC0 domena publiczna)
Jeden z głównych produktów Świąt Bożego Narodzenia zaskoczy klientów ceną. Chodzi o karpie, które będą zdecydowanie tańsze niż w latach ubiegłych.
- Wszystko za sprawą większej dostępności produktu na rynku, mówi Arkadiusz Bielaszewski z Giełdy Ryb i Owoców Morza w Świnoujściu. - W tym roku spodziewamy się, że tutaj w detalu będzie po dwadzieścia kilka złotych. Jest nadpodaż tego, jest też konkurencja z innych krajów typu Czech, Litwa, gdzie są hodowle bardzo duże i są tańsze te ryby.

- Istotną rolę wpływającą na cenę odgrywa też lepsza koniunktura gospodarcza kraju i większa zasobność portfeli Polaków - tłumaczy dr Wojciech Brocki z Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. - Niska inflacja, wzrost płac realnych. Może nie wszyscy zauważają, ale to jest fakt. Zatrzymały się ceny paliw, ceny zbóż. Także nie ma żadnych ekonomicznych przesłanek do tego, żeby ceny karpia rosły.

Największym producentem karpia w Unii Europejskiej od lat jest Polska, a krajowa produkcja stanowi około 30 procent unijnej.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
