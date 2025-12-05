Kolizja w Kołobrzegu - kierowca wjechał w witrynę

Kobieta wjechała samochodem w salon sieci komórkowej. Do zdarzenia doszło około godz. 9 przy ulicy Armii Krajowej w Kołobrzegu.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Kierująca Volkswagenem zniszczyła witrynę i drzwi salonu, w którym przebywali ludzie. Nikomu nic się nie stało. Całe zdarzenie miało wywołać natomiast nagłe zasłabnięcie kierującej za kierownicą. Na miejscu pomocy udzielił jej zespól ratownictwa medycznego.Miejsce zdarzenia i samochód zabezpieczyła straż pożarna, a szczegółowe okoliczności wyjaśnia policja.