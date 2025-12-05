Pobicie w Darłowie. 17-latek odpowie jak dorosły

17-latek pobił o dwa lata młodszego chłopaka - teraz grozi mu pięt lat za kratami. Do zdarzenia doszło w Darłowie.
Nastolatek zaatakował chłopaka na jednej z ulic. Ofiara trafiła z obrażeniami do szpitala. 17-latek szybko został namierzony i zatrzymany, usłyszał zarzuty. Za popełnione przestępstwo będzie odpowiadał jak dorosły.
Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.
