Pobicie w Darłowie. 17-latek odpowie jak dorosły

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
17-latek pobił o dwa lata młodszego chłopaka - teraz grozi mu pięt lat za kratami. Do zdarzenia doszło w Darłowie.
Nastolatek zaatakował chłopaka na jednej z ulic. Ofiara trafiła z obrażeniami do szpitala. 17-latek szybko został namierzony i zatrzymany, usłyszał zarzuty. Za popełnione przestępstwo będzie odpowiadał jak dorosły.

Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

