Wynalazki młodych umysłów na festiwalu E(x)plory [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Naukowe perełki zachodniopomorskich uczniów na festiwalu "E(x)plory" w szczecińskim Technikum Technologii Cyfrowych.

Młodzież pokazała w piątek swoje autorskie pomysły - między innymi na to, jak wydrukować ceramikę czy też jak intuicyjnie i za pomocą skojarzeń uczyć się języków obcych.



- To moje urządzenie, które stworzyłem, czyli Clay Extruder. W tym urządzeniu za pomocą silnika jest wypychana masa, na przykład ceramika, beton czy silikon. Umożliwia wydrukowanie za pomocą tych materiałów tego, co chcemy. Można własny kubek sobie wydrukować, a nawet wazon. - Jeżeli chodzi o sam pomysł uczenia się i testów sprawdzających, to jest to dopiero nasza "beta". Na razie działa, możemy to rozwijać, dodawać nowe słówka oraz nowe języki. - Zakłada stworzenie aplikacji do zwiedzania jednej z dzielnic Szczecina, konkretnie Pogodna, tak aby można było poznać kontekst historyczny i ciekawostki na temat zabytków - mówią młodzi naukowcy.



Najlepsze dwie zaprezentowane w piątek prace pojadą na półfinał do Łodzi. Ten odbędzie się wiosną.



Autorka edycji: Joanna Chajdas