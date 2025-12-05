Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Wynalazki młodych umysłów na festiwalu E(x)plory [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Naukowe perełki zachodniopomorskich uczniów na festiwalu "E(x)plory" w szczecińskim Technikum Technologii Cyfrowych.
Młodzież pokazała w piątek swoje autorskie pomysły - między innymi na to, jak wydrukować ceramikę czy też jak intuicyjnie i za pomocą skojarzeń uczyć się języków obcych.

- To moje urządzenie, które stworzyłem, czyli Clay Extruder. W tym urządzeniu za pomocą silnika jest wypychana masa, na przykład ceramika, beton czy silikon. Umożliwia wydrukowanie za pomocą tych materiałów tego, co chcemy. Można własny kubek sobie wydrukować, a nawet wazon. - Jeżeli chodzi o sam pomysł uczenia się i testów sprawdzających, to jest to dopiero nasza "beta". Na razie działa, możemy to rozwijać, dodawać nowe słówka oraz nowe języki. - Zakłada stworzenie aplikacji do zwiedzania jednej z dzielnic Szczecina, konkretnie Pogodna, tak aby można było poznać kontekst historyczny i ciekawostki na temat zabytków - mówią młodzi naukowcy.

Najlepsze dwie zaprezentowane w piątek prace pojadą na półfinał do Łodzi. Ten odbędzie się wiosną.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Weroniki Łyczywek
Relacja Weroniki Łyczywek z programu "Tematy i Muzyka".
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

