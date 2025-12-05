Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Trwa montaż wielkiej i drogiej choinki przy Urzędzie Miasta [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Ma ponad 16 metrów wysokości, przyozdabia ją ponad trzydzieści tysięcy świecących ozdób i kosztowała miasto ponad ćwierć miliona złotych.
Przed magistratem stanie wysoka i bardzo droga choinka

Przed magistratem stanie wysoka i bardzo droga choinka

Ma ponad 16 metrów wysokości, przyozdabia ją ponad trzydzieści tysięcy świecących ozdób i kosztowała miasto ponad ćwierć miliona złotych. Trwa montaż nowej choinki przed szczecińskim magistratem.

- Chyba już ma światełka, tu panowie dzielnie walczą, ale widzę, że jest nowa. - Jakieś przystrojenia świąteczno-noworoczne tutaj Urząd Miasta szykuje. - Pamiętam, że w tamtym roku była inna. - Nie wiedziałam, że to aż tyle kosztowało. - Jeżeli dzisiaj na rynku choineczka 1,5 metra kosztuje 200 złotych, to taka będzie już kosztowała w granicach kilkudziesięciu tysięcy - mówią szczecinianie.

- Poprzednia choinka miała około 12 metrów wysokości, ta ponad 16. Będzie na niej 36 500 ozdób świetlnych. Do tego ozdoby w kształcie charakterystycznych cukrowych lasek, plus złoto-czerwone bombki. Całość zwieńczy świecąca gwiazda o średnicy blisko 1,5 metra. To jest wydatek na poziomie 266 tysięcy złotych. Natomiast nie jest to wydatek jednoroczny - mówi Dariusz Sadowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.

Choinka rozbłyśnie tysiącem światełek w sobotę o godzinie 17.

Edycja tekstu: Michał Król
