Eksperci i rolnicy rozmawiają o ekologicznych uprawach

Czy produkcja ekologiczna się opłaca i jak rozpocząć tego typu działalność – m.in. o tym toczą się rozmowy podczas Forum Rolników Ekologicznych w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Można porozmawiać z ekspertami – naukowcami i przedstawicielami instytucji zajmujących się certyfikacją upraw ekologicznych.- Będą również rolnicy, którzy od lat zajmują się tego typu produkcją – mówi Dawid Adamski, dyrektor ZODR-u w Barzkowicach. - Będzie można przy okazji nabyć taką u nas żywność, spróbować jak ona smakuje i dowiedzieć się jak można produkować i to jest też dodatkowe źródło dochodu dla rolników. My produkujemy bardzo dużo takiej żywności, tylko trzeba umiejętnie je wykorzystać i bardzo dobrze sprzedać.Podczas spotkania można też dowiedzieć się, jakie warunki trzeba spełnić, by uprawiać rośliny metodami ekologicznymi.