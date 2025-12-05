Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Eksperci i rolnicy rozmawiają o ekologicznych uprawach

Region Piotr Tolko

Zdjęcie poglądowe. Fot. Piotr Sawiński [Radio Szczecin/Archiwum]
Zdjęcie poglądowe. Fot. Piotr Sawiński [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin]
Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin]
Czy produkcja ekologiczna się opłaca i jak rozpocząć tego typu działalność – m.in. o tym toczą się rozmowy podczas Forum Rolników Ekologicznych w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
Można porozmawiać z ekspertami – naukowcami i przedstawicielami instytucji zajmujących się certyfikacją upraw ekologicznych.

- Będą również rolnicy, którzy od lat zajmują się tego typu produkcją – mówi Dawid Adamski, dyrektor ZODR-u w Barzkowicach. - Będzie można przy okazji nabyć taką u nas żywność, spróbować jak ona smakuje i dowiedzieć się jak można produkować i to jest też dodatkowe źródło dochodu dla rolników. My produkujemy bardzo dużo takiej żywności, tylko trzeba umiejętnie je wykorzystać i bardzo dobrze sprzedać.

Podczas spotkania można też dowiedzieć się, jakie warunki trzeba spełnić, by uprawiać rośliny metodami ekologicznymi.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
