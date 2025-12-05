Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
W Stobnie będzie nowa sygnalizacja

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Starostwo Powiatowe w Policach
Fot. Starostwo Powiatowe w Policach
Fot. Starostwo Powiatowe w Policach
Fot. Starostwo Powiatowe w Policach
Będzie nowa sygnalizacja w Stobnie. Chodzi o wyjazd z drogi przy kościele na drogę powiatową.
To miejsce budziło obawy mieszkańców o bezpieczeństwo - jest tam ograniczona widoczność, a kierowcy mają skłonność do przekraczania prędkości.

Powiat po konsultacji z ekspertem zdecydował o zamontowaniu tam wzbudzanej sygnalizacji. Ma się pojawić w przyszłym roku.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

