Autostrada w kierunku Berlina zablokowana

Problemy drogowe na autostradzie w kierunku Berlina oraz ekspresowej S10.

Mogą też być jeszcze utrudnienia na drodze S10 - to już w Polsce, na wysokości Niedźwiedzia w stronę Stargardu. Rano ciężarówka stanęła w poprzek jezdni, uderzyło w nią auto osobowe. Zablokowany jest jeden pas ruchu.





Ważna informacja dla tych, którzy zmierzają w kierunku stolicy Niemiec - mamy sygnał od słuchacza.- 89. kilometr autostrady w kierunku Berlina, jest zablokowany. Potężny wypadek, proszę omijać - informuje słuchacz.Żeby ominąć korek, Można zjechać na drogę L25 w stronę Prenzlau, a później drogą nr 20 w stronę węzła Ueckermarck.