Cenne rodzinne zbiory trafiły do Archiwum Państwowego w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Dokumenty ewakuacyjne, pamiątki religijne, rękopisy koranów, modlitewniki tatarskie, obrazy religijne i fotografie - to tylko niektóre pamiątki rodzin Miśkiewiczów i Lebiedziów - polskich Tatarów mieszkających w naszym mieście - które trafiły do zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie.

- To dowód szczególnego zaufania, gdy tego typu pamiątki przekazują przedstawiciele mniejszości narodowych, tak bardzo wyczulonych na kultywowanie własnej tożsamości - mówi prof. Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie. - Myślę, że to świadczy o zaufaniu do nas, bo archiwa państwowe są instytucjami długiego trwania.





Halina Lebiedź wahała się, gdzie mają trafić rodzinne skarby. - Był wybór między Białymstokiem a Szczecinem, bo tam mają podobno bardzo bogaty zbiór w Białymstoku, bo to jest wiadomo centrum życia Tatarów polskich, ale my jesteśmy szczecinianami i postanowiliśmy, żeby to zostało u nas - powiedziała pani Halina.

