Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Przebudowa drogi w Gościnie na początku roku

Region Przemysław Polanin

Fot. Starostwo Powiatowe
Fot. Starostwo Powiatowe
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Ma niespełna kilometr, ale na jej przebudowę mieszkańcy czekali kilkadziesiąt lat. Chodzi o powiatową drogę w podkołobrzeskim Gościnie.
Chodzi o jedyną drogę prowadzącą do miejscowej szkoły. Starosta kołobrzeski Mirosław Tessikowski mówi, że inwestycja znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. - Odcinek drogi 990 metrów, gdzie droga zostanie poszerzona do sześciu metrów, będzie ścieżka rowerowa, będą chodniki, zatoki przystankowe.

Marek Sadowski, przedstawiciel wykonawcy mówi, że cała inwestycja potrwa 200 dni. - Przy pracach budowlanych pojawimy się na początku stycznia, realizując poszerzenia warstwy konstrukcyjnej jezdni, tak żeby gdzieś około kwietnia, maja przystąpić do robót bitumicznych.

Koszt inwestycji to prawie trzy miliony złotych.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Będzie nowa linia tramwajowa. Połączy Niebuszewo z Galerią Północ
    (od 29 listopada oglądane 13064 razy)
  2. Podwyżki w Chemiku. Rodzice młodych piłkarzy protestują
    (od 30 listopada oglądane 4170 razy)
  3. Grupa Azoty złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Polimery Police
    (od 29 listopada oglądane 4079 razy)
  4. Lasy Miejskie rozdają karmniki dla ptaków
    (od 02 grudnia oglądane 3787 razy)
  5. Ewakuacja w Dąbiu zakończona. Saperzy usunęli niewybuch [ZDJĘCIA]
    (od 29 listopada oglądane 3201 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Marta Dziomdziora
Niebezpieczne przejście dla pieszych przy Dworcu Głównym. "Jest źle zrobione" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zimy na razie nie ma, ale lodołamacze są gotowe do akcji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radosław Kowalczyk
Beton w świątecznej odsłonie. Studenci ZUT-u stworzyli wyjątkowe bombki [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Piosenka jest dobra na wszystko" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty