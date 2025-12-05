Przebudowa drogi w Gościnie na początku roku

Ma niespełna kilometr, ale na jej przebudowę mieszkańcy czekali kilkadziesiąt lat. Chodzi o powiatową drogę w podkołobrzeskim Gościnie.
Chodzi o jedyną drogę prowadzącą do miejscowej szkoły. Starosta kołobrzeski Mirosław Tessikowski mówi, że inwestycja znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. - Odcinek drogi 990 metrów, gdzie droga zostanie poszerzona do sześciu metrów, będzie ścieżka rowerowa, będą chodniki, zatoki przystankowe.
Marek Sadowski, przedstawiciel wykonawcy mówi, że cała inwestycja potrwa 200 dni. - Przy pracach budowlanych pojawimy się na początku stycznia, realizując poszerzenia warstwy konstrukcyjnej jezdni, tak żeby gdzieś około kwietnia, maja przystąpić do robót bitumicznych.
Koszt inwestycji to prawie trzy miliony złotych.
