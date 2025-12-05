Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Jest raport z wykolejenia tramwaju. Winny "obcy element w rowku szyny"

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Obcy element w rowku szyny - to prawdopodobna przyczyna wykolejenia się tramwajowej "jedenastki". Informację podały Tramwaje Szczecińskie.
Tramwaj wypadł z szyn i uderzył w ścianę kamienicy w ubiegły czwartek. Nikomu nic się nie stało, ale uszkodzony został zarówno pojazd, jak i elewacja budynku przy ul. Parkowej.

Tramwaje Szczecińskie przekazały wnioski z raportu. Jak podano, jego autorzy analizowali m.in. prędkość tramwaju, technikę jazdy motorniczego i stan szyn.

Pojazd jechał z prędkością 29 km/h. Motorniczy, według raportu, przejeżdżał zakręt prawidłowo. Na łuku między ulicami Dubois a Parkową nie obowiązuje ograniczenie prędkości.

Krótkotrwałe ograniczenie do 10 km/h wprowadzono po wypadku na czas usunięcia wykruszenia na głowie szyny, do którego doszło w wyniku wykolejenia.

Edycja tekstu: Michał Król

