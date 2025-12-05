W mieszkaniu miał znaczną ilość narkotyków. Trafił do aresztu

Za posiadanie ponad stu gramów narkotyków grozi mu do 10 lat w więzieniu. Policjanci z Myśliborza zatrzymali 32-latka - w jego mieszkaniu znaleźli znaczną ilość narkotyków.
Mężczyzna miał ponad 50 gramów marihuany, ponad 20 gramów mefedronu i ponad 60 gramów metamfetaminy.
Policjanci obliczyli, że z tej ilości narkotyków mężczyzna mógł przygotować prawie 280 porcji handlowych. 32-latek trafił do aresztu na 3 miesiące. O jego losie zdecyduje sąd.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
