Komisja badająca inwestycję przy ul. Szymanowskiego utknęła

Jesteśmy związani brakiem prawomocnego postanowienia sądu drugiej instancji - tak o trwającej kontroli inwestycji przy ulicy Szymanowskiego w Szczecinie mówi przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Duklanowski.

W jego ocenie, kolejne kroki komisji w tej sprawie nie są obecnie możliwe.



- Całość ostatecznie musi być chyba zatrzymana, właśnie ze względu na brak wyroku sądu. Po naszych spotkaniach, wspólnym mianownikiem i puentą było to, że i tak musimy czekać, jaką decyzję podejmie sąd - podkreśla Duklanowski.



Zdaniem radnego Marka Duklanowskiego, decyzja w sprawie dalszego przebiegu tej kontroli obecnie należeć będzie do Rady Miasta. W jego ocenie, albo jej termin zostanie przedłużony, albo zwyczajnie zostanie zakończona na obecnym etapie.



