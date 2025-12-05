Choinka rozbłysła na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Świąteczny sezon na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wystartował. Otworzyła go rozświetlona na dziedzińcu choinka.

To symboliczna zapowiedź jarmarku, który od soboty przejmie zamkową przestrzeń na dobre. Rozświetlenie choinki, poprzedziło wspólne odliczanie mieszkańców.



- Piękna i świetlista... - Bardzo kolorowa. Bogato udekorowana, także jest na czym oko zawiesić. - Wprowadza idealnie w atmosferę świąt. - Piękne miejsce, bardzo urokliwe. Pierwszy raz to widzimy. - Córkom się podoba, także jesteśmy zadowoleni - mówili szczecinianie.



Zamkowy jarmark bożonarodzeniowy ma rozpocząć się w sobotę o godzinie 14.00 i potrwa do 14 grudnia.



Autorka edycji: Joanna Chajdas