Choinka rozbłysła na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Świąteczny sezon na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wystartował. Otworzyła go rozświetlona na dziedzińcu choinka.
To symboliczna zapowiedź jarmarku, który od soboty przejmie zamkową przestrzeń na dobre. Rozświetlenie choinki, poprzedziło wspólne odliczanie mieszkańców.

- Piękna i świetlista... - Bardzo kolorowa. Bogato udekorowana, także jest na czym oko zawiesić. - Wprowadza idealnie w atmosferę świąt. - Piękne miejsce, bardzo urokliwe. Pierwszy raz to widzimy. - Córkom się podoba, także jesteśmy zadowoleni - mówili szczecinianie.

Zamkowy jarmark bożonarodzeniowy ma rozpocząć się w sobotę o godzinie 14.00 i potrwa do 14 grudnia.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Krzysztofa Cichockiego.

