Cztery pierwsze elektryki trafiły do SPA Klonowica

Cztery nowe dwunastometrowe autobusy trafiły w piątek do Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Klonowica".
To pierwsze pojazdy Urbino Electric z czternastu zamówionych w listopadzie przez Miasto Szczecin. Kolejne, ale już osiemnastometrowe przegubowce, dotrą do Szczecina w przyszłym tygodniu.
Wszystkie zamówione autobusy elektryczne powinny pojawić się na ulicach Szczecina w styczniu 2026 roku. Zasięg jednego pojazdu, na pełnym jego doładowaniu, to 120 kilometrów.
