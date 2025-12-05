Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Rolnicy zapowiadają kolejne protesty w regionie. "Szykujemy się na strajk generalny"

Region Tomasz Domański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archwium]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archwium]
Jeśli nie będzie przełomu, to zorganizujemy kolejne protesty - zapowiadają rolnicy, którzy zablokowali w piątek drogę szybkiego ruchu S3 na węźle Pyrzyce.
Rolnicy: gospodarstwa ekologiczne ponoszą ogromne koszty

Adam Walterowicz, przewodniczący Rady Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, mówi o możliwym paraliżu całego regionu.

- Szykujemy się na strajk generalny. Jeżeli zablokujemy, to całe województwo zachodniopomorskie, na wszystkich drogach. Jeżeli ruszymy na Warszawę, to na pewno nie na jeden dzień. Taka wycieczka na jeden dzień nic nie daje, bo wszyscy są do tego przyzwyczajeni. Już my o tym wiemy... - podkreśla Walterowicz.

Rolnicy niezmiennie protestują przeciwko umowie Mercosur i niekontrolowanemu napływowi produktów rolnych z Ukrainy. Kolejne blokady zachodniopomorscy rolnicy planują za tydzień w piątek 12 grudnia.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
