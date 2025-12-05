Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Kongres osób niepełnosprawnych w Szczecinie

Region Małgorzata Gwiazda-Elmerych

Fot. pixabay.com / stevepb (domena publiczna)
Zależy nam na integracji środowiska i wzmocnieniu współpracy - mówił Oskar Fijałkowski ze stowarzyszenia ACTEON, w trakcie inauguracji szczecińskiego "Kongresu Organizacji Pozarządowych Zrzeszających Osoby z Niepełnosprawnością".
Jednymi z wiodących tematów tego wydarzenia było zatrudnienie osób z niepełnosprawnością oraz dostępność miejsc pracy.

- Osoby z niepełnosprawnościami to są osoby niejednokrotnie bardzo zdolne, bardzo sprawne w wielu aspektach życia, mogące osiągać spektakularne sukcesy w swoim życiu. Jednak ważne, żeby ktoś odpowiednio pokierował procesem ich rozwoju osobistego, zawodowego i społecznego - podkreślał Fijałkowski.

To właśnie jest rola organizacji pozarządowych, które zajmują się osobami z niepełnosprawnością i ich - co ważne - opiekunami - mówiła Sylwia Mecha z fundacji "Idę dalej".

- Bardzo dużo jest jeszcze potrzeb, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami. Jednak najbardziej zaniedbaną grupą są opiekunowie osób z niepełnosprawnościami - dodała Mecha.

Współorganizatorem kongresu był Młodzieżowy Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
