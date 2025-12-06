Wojsko poderwało myśliwce

"Rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.





"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na portalu X.





❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ… pic.twitter.com/tCGF2dRpBV — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) December 6, 2025

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

W nocy zaatakowane zostały Kijów i obwód kijowski, trzy osoby zostały ranne, ogłoszono alarmy przeciwlotnicze. DORSZ informuje, że naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.