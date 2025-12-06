Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Wojsko poderwało myśliwce

Fot. x.com/DowOperSZ
"Rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
W nocy zaatakowane zostały Kijów i obwód kijowski, trzy osoby zostały ranne, ogłoszono alarmy przeciwlotnicze. DORSZ informuje, że naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na portalu X.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski



