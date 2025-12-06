Sport walki królują w Stepnicy

Fot. pixabay.com / patrickbrassard0 (CC0 domena publiczna)

Stepnica stanie się w sobotę stolicą sportów walki w wykonaniu najmłodszych zawodników.

W hali sportowej przy tamtejszej szkole podstawowej odbędą się Mikołajkowe Mistrzostwa Polski w brazylijskim Jiu-Jitsu połączone z Mikołajkowym Dniem Sportu.



Jak mówi burmistrz Stepnicy Andrzej Wyganowski, zmaganiom sportowym będą towarzyszyć dodatkowe atrakcje.



- Mamy zgłoszenia około 200 dzieci z całej Polski. Mamy też zapewniony udział kilku mistrzów Polski, nawet chyba jednego mistrza świata w tych sportach walki. Będą walki pokazowe. To się wszystko włączy, i sport, i zabawa. Będą też występy różnych zespołów. Warto przyjechać - zaprasza Wyganowski.



Gmina Stepnica jest współorganizatorem tego wydarzenia. Imprezie sportowej towarzyszyć będzie zbiórka pod hasłem „Miska dla schroniska”, zbierana będzie karma dla psów i kotów.

Początek o 9.



