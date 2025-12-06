Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Sport walki królują w Stepnicy

Region Piotr Tolko

Fot. pixabay.com / patrickbrassard0 (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / patrickbrassard0 (CC0 domena publiczna)
Stepnica stanie się w sobotę stolicą sportów walki w wykonaniu najmłodszych zawodników.
W hali sportowej przy tamtejszej szkole podstawowej odbędą się Mikołajkowe Mistrzostwa Polski w brazylijskim Jiu-Jitsu połączone z Mikołajkowym Dniem Sportu.

Jak mówi burmistrz Stepnicy Andrzej Wyganowski, zmaganiom sportowym będą towarzyszyć dodatkowe atrakcje.

- Mamy zgłoszenia około 200 dzieci z całej Polski. Mamy też zapewniony udział kilku mistrzów Polski, nawet chyba jednego mistrza świata w tych sportach walki. Będą walki pokazowe. To się wszystko włączy, i sport, i zabawa. Będą też występy różnych zespołów. Warto przyjechać - zaprasza Wyganowski.

Gmina Stepnica jest współorganizatorem tego wydarzenia. Imprezie sportowej towarzyszyć będzie zbiórka pod hasłem „Miska dla schroniska”, zbierana będzie karma dla psów i kotów.
Początek o 9.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Jak mówi burmistrz Stepnicy Andrzej Wyganowski, zmaganiom sportowym będą towarzyszyć dodatkowe atrakcje.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Podwyżki w Chemiku. Rodzice młodych piłkarzy protestują
    (od 30 listopada oglądane 4232 razy)
  2. Radni krytykują sytuację w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
    (od przedwczoraj oglądane 3904 razy)
  3. Lasy Miejskie rozdają karmniki dla ptaków
    (od 02 grudnia oglądane 3873 razy)
  4. Lodowisko w Fabryce Wody już otwarte. Znamy ceny
    (od 02 grudnia oglądane 3331 razy)
  5. Dni Otwarte Wieży Bismarcka [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 30 listopada oglądane 3162 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 9:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Protest rolników na S3 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wynalazki młodych umysłów na festiwalu E(x)plory [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marta Dziomdziora
W dziekanacie ZUT zajadają się urodzinowym tortem Radia Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Niebezpieczne przejście dla pieszych przy Dworcu Głównym. "Jest źle zrobione" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zimy na razie nie ma, ale lodołamacze są gotowe do akcji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty