Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
"Moje zdrowie". Zachodniopomorskie trzecie w kraju

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. pixabay.com / tungnguyen0905 (CC0 domena publiczna)
Około stu tysięcy osób z zachodniopomorskiego zgłosiło się do programu profilaktycznego "Moje zdrowie". W skali kraju - zajmujemy trzecią pozycję.
- Program działa od ośmiu miesięcy - mówi Małgorzata Olszewska z Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. - Program motywuje do kontroli swojego zdrowia oraz umożliwia wczesne wykrycie najczęstszych chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby układu krążenia, cukrzyca, choroby nerek, tarczycy, wybrane choroby onkologiczne.

Jak skorzystać z programu? - Należy wypełnić ankietę internetowo lub na miejscu w przychodni, zrobić badania, na które dostaniemy skierowania. Zakres zależy od naszego aktualnego stanu zdrowia, płci oraz wieku. Należy też odbyć wizytę podsumowującą w przychodni - dodaje Olszewska.

Osoby w wieku od 20 do 49 lat mogą korzystać z programu "Moje Zdrowie" raz na 5 lat, natomiast osoby starsze - raz na 3 lata.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

