Cyfrowe Mikołajki w Szczecinie

Druk 3D, turniej retro gier i walki robotów. Między innymi takie atrakcje zaplanowano w sobotę w Technoparku Pomerania w Szczecinie.
Odbędą się tam cyfrowe mikołajki. Dla uczestników przygotowano 20 stref tematycznych - to na przykład warsztaty z budowania papierowych rakiet lub kolażu analogowego, wystawa komputerów z dawnych lat i strefa gier planszowych.
Cyfrowe Mikołajki potrwają od 10 do 16. Udział jest bezpłatny.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Cyfrowe Mikołajki potrwają od 10 do 16. Udział jest bezpłatny.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski