„Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo”. Ostatni dzień akcji

W sobotę ostatnia szansa na bezpłatne sprawdzenie świateł w swoim aucie. To w ramach akcji „Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo”.







Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Bierze w niej udział 1500 stacji diagnostycznych w całym kraju. W naszym regionie badania można przeprowadzić w 63 punktach, między innymi w Szczecinie, w Drawsku Pomorskim, Wałczu czy Myśliborzu.Sprawne i prawidłowo ustawione światła to nie tylko wymóg techniczny, ale przede wszystkim ochrona - dla kierujących, pieszych i innych uczestników ruchu drogowego. Nawet drobna usterka, przepalona żarówka lub źle wyregulowany reflektor mogą zaważyć o czyimś bezpieczeństwie.