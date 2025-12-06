Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
„Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo”. Ostatni dzień akcji

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. pixabay.com / Jan2575 (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / Jan2575 (CC0 domena publiczna)
W sobotę ostatnia szansa na bezpłatne sprawdzenie świateł w swoim aucie. To w ramach akcji „Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo”.
Bierze w niej udział 1500 stacji diagnostycznych w całym kraju. W naszym regionie badania można przeprowadzić w 63 punktach, między innymi w Szczecinie, w Drawsku Pomorskim, Wałczu czy Myśliborzu.

Sprawne i prawidłowo ustawione światła to nie tylko wymóg techniczny, ale przede wszystkim ochrona - dla kierujących, pieszych i innych uczestników ruchu drogowego. Nawet drobna usterka, przepalona żarówka lub źle wyregulowany reflektor mogą zaważyć o czyimś bezpieczeństwie.


