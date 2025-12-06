Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Wybory w KO. "Niech nikt nie czuje się bezpieczny, każdy musi walczyć o głosy"

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. PAP/Paweł Supernak
Fot. PAP/Paweł Supernak
W najbliższych miesiącach Koalicja Obywatelska wybierze władze partii. Wewnętrzne głosowania rozpoczną się od najniższych struktur ugrupowania.
Kalendarz wyborczy Koalicji Obywatelskiej rozpocznie się 17 stycznia. Do 20 lutego politycy podejmą decyzję w sprawie najniższych struktur partii. O zapoczątkowaniu wewnętrznych wyborów mówił premier Donald Tusk.

- Spotkaliśmy się dzisiaj także po to, aby uruchomić kalendarz wyborczy wewnątrz Koalicji Obywatelskiej. Niech nikt nie czuje się bezpieczny, każdy musi walczyć o głosy - powiedział Tusk.

Wybory w Koalicji Obywatelskiej zakończą się 8 marca. Jak mówił sekretarz generalny partii Marcin Kierwiński, politycy oddadzą wtedy głos na szefów powiatów, regionów i przewodniczącego KO.

- Oczywiście gdyby była potrzebna druga tura, to dwa tygodnie później będzie druga tura - tłumaczył Kierwiński.

Jedynym kandydatem na stanowisko przewodniczącego jest na razie Donald Tusk. Zgłoszenia przyjmowane są do połowy stycznia.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Klaudii Wróblewskiej [IAR]

Najnowsze podcasty