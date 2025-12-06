Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Świąteczne tramwaje wyruszają na trasy w Szczecinie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Tramwaje Szcecińskie
Fot. Tramwaje Szcecińskie
Fot. Tramwaje Szcecińskie
Fot. Tramwaje Szcecińskie
Fot. Tramwaje Szcecińskie
Fot. Tramwaje Szcecińskie
"Perełka" wozić będzie pasażerów w grudniu trzykrotnie: 6 grudnia, za tydzień oraz 19 grudnia, a świąteczna "7" codziennie od soboty do 6 stycznia.
"Perełka" to ubrany w czapkę Św. Mikołaja i światełka zabytkowy czerwony wagon N 167H.
Za sterami w stroju Mikołaja stanie znany szczeciński motorniczy Pan Roman Mirek, miłośnik historii miasta i szczecińskich tramwajów.

Popularna „enka” odjeżdżać będzie z pętli Potulickiej co godzinę o: 16, 17, 18 i 19.
Przejazd jest bezpłatny.

Natomiast na trasie linii nr 7 pojawi się rozświetlony świątecznymi iluminacjami liniowy Swing. Ten tramwaj będzie kursował zgodnie z rozkładem jazdy i aktualnym taryfikatorem, czyli nie za darmo - codziennie aż do Trzech Króli.

Aktualny rozkład jazdy świątecznej "7":
  • Soboty linia 7/5. Start Osiedle Zawadzkiego – 16:06, zjazd do Zajezdni Pogodno – 23:20
  • Niedziela linia 7/1. Start Osiedle Zawadzkiego – 16:09, zjazd do Zajezdni Pogodno - 23:00
  • Dni powszednie linia7/3. Start Głębokie – 16:11, zjazd do Zajezdni Pogodno – 23:20.
  • W okresie od 22.12.25. do 06.01.26. r. (dni powszednie wolne od nauki w szkołach): Linia 7/1 start Głębokie 16:15 zjazd 23:20.
  • Wigilia linia 7/1 start Zawadzkiego 16:19 do 22:50, łączony z linią nr 2 (wykonuje kursy na linii 2). Ostatni kurs jako linia 7.
  • Boże Narodzenie, tj. 25 i 26 grudnia 2025 r. oraz 1 stycznia 2026 r. linia 7/4 start Zawadzkiego 15:09 zjazd 23:12.
  • Trzech Króli 6 stycznia 2026 r. według rozkładu niedzielnego linia 7/1 start Zawadzkiego 16:09 zjazd 23:00.

12345

Najczęściej czytane

