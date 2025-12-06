Świąteczne tramwaje wyruszają na trasy w Szczecinie

"Perełka" wozić będzie pasażerów w grudniu trzykrotnie: 6 grudnia, za tydzień oraz 19 grudnia, a świąteczna "7" codziennie od soboty do 6 stycznia.

Soboty linia 7/5. Start Osiedle Zawadzkiego – 16:06, zjazd do Zajezdni Pogodno – 23:20

Niedziela linia 7/1. Start Osiedle Zawadzkiego – 16:09, zjazd do Zajezdni Pogodno - 23:00

Dni powszednie linia7/3. Start Głębokie – 16:11, zjazd do Zajezdni Pogodno – 23:20.

W okresie od 22.12.25. do 06.01.26. r. (dni powszednie wolne od nauki w szkołach): Linia 7/1 start Głębokie 16:15 zjazd 23:20.

Wigilia linia 7/1 start Zawadzkiego 16:19 do 22:50, łączony z linią nr 2 (wykonuje kursy na linii 2). Ostatni kurs jako linia 7.

Boże Narodzenie, tj. 25 i 26 grudnia 2025 r. oraz 1 stycznia 2026 r. linia 7/4 start Zawadzkiego 15:09 zjazd 23:12.

Trzech Króli 6 stycznia 2026 r. według rozkładu niedzielnego linia 7/1 start Zawadzkiego 16:09 zjazd 23:00.

"Perełka" to ubrany w czapkę Św. Mikołaja i światełka zabytkowy czerwony wagon N 167H.Za sterami w stroju Mikołaja stanie znany szczeciński motorniczy Pan Roman Mirek, miłośnik historii miasta i szczecińskich tramwajów.Popularna „enka” odjeżdżać będzie z pętli Potulickiej co godzinę o: 16, 17, 18 i 19.Przejazd jest bezpłatny.Natomiast na trasie linii nr 7 pojawi się rozświetlony świątecznymi iluminacjami liniowy Swing. Ten tramwaj będzie kursował zgodnie z rozkładem jazdy i aktualnym taryfikatorem, czyli nie za darmo - codziennie aż do Trzech Króli.Aktualny rozkład jazdy świątecznej "7":