Leśna Klasa nad jeziorem

Leśna Klasa stanęła w Tuczy na Jeziorem Woświn, w powiecie łobeskim. To dzięki unijnym środkom.

Inicjatywa ma poszerzać wiedzę z zakresu ekologii i ochrony przyrody poprzez stworzenie miejsca edukacji przyrodniczej dla młodzieży szkolnej.



Miejsce wyposażone jest: w drewnianą wiatę ze stołami i ławkami, w zestaw ośmiu tablic edukacyjnych promujących wybrane aspekty z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody, grę edukacyjną pt. "Labirynt Edukacyjny" oraz miejsce na ognisko.



Koszt inwestycji to ponad 40 tysięcy złotych. W najbliższym czasie planowane są pierwsze lekcje młodzieży w "Leśnej Klasie".



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski