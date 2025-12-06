Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Morsujący mikołaje pojawią się w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Będzie parada w przebraniach, wybory Miss i Mistera i oczywiście wielkie morsowanie. O godzinie 14 w Świnoujściu Inwazję na Bałtyk przeprowadzą morsujący mikołaje.
Michał Ruciak, dyrektor OSiR "Wyspiarz" w Świnoujściu mówi, że do morsów można dołączyć na zabawie przewidzianej na plaży. - Będzie to przemarsz, który ruszy od nas tutaj z Matejki 22 ze stadionu i będziemy szli w stronę plaży, żeby morsować. Planujemy dotrzeć przed 14 na plażę. O godzinie 14 będzie krótka rozgrzewka i wejście już na samo morsowanie. Jest przewidziana zabawa, jest DJ, jest ognisko - mówi Ruciak.

Inwazja Morsujących Mikołajów w Świnoujściu odbywa się już od 10 lat. Co roku uczestniczą w niej morsy z całej Polski.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Michał Ruciak, dyrektor OSiR "Wyspiarz" w Świnoujściu mówi, że do morsów można dołączyć na zabawie przewidzianej na plaży.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Podwyżki w Chemiku. Rodzice młodych piłkarzy protestują
    (od 30 listopada oglądane 4247 razy)
  2. Radni krytykują sytuację w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
    (od przedwczoraj oglądane 4017 razy)
  3. Lasy Miejskie rozdają karmniki dla ptaków
    (od 02 grudnia oglądane 3896 razy)
  4. Lodowisko w Fabryce Wody już otwarte. Znamy ceny
    (od 02 grudnia oglądane 3385 razy)
  5. Dni Otwarte Wieży Bismarcka [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 30 listopada oglądane 3186 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Protest rolników na S3 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wynalazki młodych umysłów na festiwalu E(x)plory [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marta Dziomdziora
W dziekanacie ZUT zajadają się urodzinowym tortem Radia Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Niebezpieczne przejście dla pieszych przy Dworcu Głównym. "Jest źle zrobione" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zimy na razie nie ma, ale lodołamacze są gotowe do akcji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty