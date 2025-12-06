Morsujący mikołaje pojawią się w Świnoujściu

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Będzie parada w przebraniach, wybory Miss i Mistera i oczywiście wielkie morsowanie. O godzinie 14 w Świnoujściu Inwazję na Bałtyk przeprowadzą morsujący mikołaje.

Michał Ruciak, dyrektor OSiR "Wyspiarz" w Świnoujściu mówi, że do morsów można dołączyć na zabawie przewidzianej na plaży. - Będzie to przemarsz, który ruszy od nas tutaj z Matejki 22 ze stadionu i będziemy szli w stronę plaży, żeby morsować. Planujemy dotrzeć przed 14 na plażę. O godzinie 14 będzie krótka rozgrzewka i wejście już na samo morsowanie. Jest przewidziana zabawa, jest DJ, jest ognisko - mówi Ruciak.



Inwazja Morsujących Mikołajów w Świnoujściu odbywa się już od 10 lat. Co roku uczestniczą w niej morsy z całej Polski.



