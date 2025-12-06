Miejska choinka rozbłyśnie przed magistratem

Nową miejską choinkę za 266 tysięcy złotych będzie można od soboty oglądać w pełnej okazałości. 16-metrowe drzewko zostanie rozświetlone o godzinie 17 przed Urzędem Miasta.
Znajdzie się na nim 36 i pół tysiąca punktów świetlnych oraz złote i czerwone bombki, piernikowe ozdoby i cukrowe laski. Na szczycie zamontowanie została 1,5-metrowa trójwymiarowa gwiazda. Choinka wymieniona została po 18 latach.
Druga, dużo mniejsza - o wysokości 6 metrów stanie przed filią Urzędu Miasta przy ul. Rydla. Również w sobotę planowane jest jej uruchomienie.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Druga, dużo mniejsza - o wysokości 6 metrów stanie przed filią Urzędu Miasta przy ul. Rydla. Również w sobotę planowane jest jej uruchomienie.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski