TBS chce wybudować nowe osiedle w Szczecinie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

źródło: pixabay.com/ Schluesseldienst (domena publiczna)
źródło: pixabay.com/ Schluesseldienst (domena publiczna)
Osiedle miałoby powstać na terenie między ulicami Sąsiedzką, Ukośną, Wschodnią i Autostradą A6 w Podjuchach. Do konkursu, organizowanego przez szczeciński oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, zgłosiło się 58 chętnych.
Do zaprojektowania jest nie tylko sama zabudowa wielorodzinna, ale również zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną. W zabudowie ma się znaleźć około 560 mieszkań na wynajem oraz dwa lokale użytkowe.

Powstanie również ośrodek wsparcia dziennego dla osób starszych i placówka opiekuńczo-wychowawcza.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano do 6 marca przyszłego roku. Realizacja pierwszego etapu inwestycji planowana jest na lata: 2027-29. Koszt to 210 milionów złotych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Najnowsze podcasty