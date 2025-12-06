TBS chce wybudować nowe osiedle w Szczecinie

Osiedle miałoby powstać na terenie między ulicami Sąsiedzką, Ukośną, Wschodnią i Autostradą A6 w Podjuchach. Do konkursu, organizowanego przez szczeciński oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, zgłosiło się 58 chętnych.
Do zaprojektowania jest nie tylko sama zabudowa wielorodzinna, ale również zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną. W zabudowie ma się znaleźć około 560 mieszkań na wynajem oraz dwa lokale użytkowe.
Powstanie również ośrodek wsparcia dziennego dla osób starszych i placówka opiekuńczo-wychowawcza.
Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano do 6 marca przyszłego roku. Realizacja pierwszego etapu inwestycji planowana jest na lata: 2027-29. Koszt to 210 milionów złotych.
