Specjalny autobus przywiezie dzieci na Mikołajki w Świnoujściu

Fot. pixabay.com / JillWellington (CC0 domena publiczna)

Na świnoujskie Mikołajki dotrą dzieci z każdego zakątka miasta. Specjalny mikołajkowy autobus zabierze maluchy z opiekunami, by dowieźć ich do centrum sobotnich wydarzeń.

Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu przyznaje, że tegoroczna inicjatywa pomoże dotrzeć szczególnie najmłodszym z prawobrzeża miasta. - Z osiedla Ognica, Przytór, Łunowo, Karsibór, autobus ruszy chwilę przed godziną 15, wszystko po to, żeby dotrzeć na plac Wolności punktualnie wtedy, kiedy zostanie rozświetlona choinka - mówi Basałygo.



Zabawa na placu Wolności ma się rozpocząć o godzinie 15. Rozświetlenie choinki jest planowane na godz. 17.



