"Ogon Fest" w schronisku dla zwierząt. Do adopcji ponad 200 kotów i psów

Szczecińskie schronisko, w którym przebywa 139 kotów i 86 psów, zorganizowało w sobotę imprezę Mikołajkową pod hasłem "Ogon Fest", by zachęcić szczecinian do odpowiedzialnych adopcji, wolontariatu i zebrać datki na działalność placówki.

Miłośnicy psów i kotów w sobotę w schronisku wspólnie ubierają choinkę, robią świąteczne ozdoby i zabawki, uczestniczą w prelekcjach lekarzy weterynarii. Mogą też z bliska zobaczyć zwierzęta do adopcji, porozmawiać z wolontariuszami, pójść na spacer z czworonożnym przyjacielem.





- Organizujemy takie wydarzenia, żeby edukować mieszkańców, zachęcać do adopcji, ale też pokazać od środka cały obiekt. Szczecinianie mogą zobaczyć, na co idą ich podatki i – mam nadzieję – poczuć dumę, że w mieście jest tak przyjazne zwierzętom miejsce – powiedziała kierowniczka schroniska Ewa Mrugowska.





- Rok tempu mieliśmy ponad 30 kotów, a dziś mamy 139 – poinformowała Mrugowska. – Bezdomność wśród kotów cały czas rośnie, widać to we wszystkich schroniskach – wyjaśniła.





Nadpopulacja kotów wymusiła zmiany organizacyjne w schronisku. Trzeba było wygospodarować miejsce na kolejne "domy kota" (jest ich już 5), przebudować pomieszczenia na izolatki.





