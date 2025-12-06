Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

"Ogon Fest" w schronisku dla zwierząt. Do adopcji ponad 200 kotów i psów

Region Polska Agencja Prasowa

źródło: https://www.facebook.com/schroniskodlabezdomnychzwierzatszczecin
źródło: https://www.facebook.com/schroniskodlabezdomnychzwierzatszczecin
Szczecińskie schronisko, w którym przebywa 139 kotów i 86 psów, zorganizowało w sobotę imprezę Mikołajkową pod hasłem "Ogon Fest", by zachęcić szczecinian do odpowiedzialnych adopcji, wolontariatu i zebrać datki na działalność placówki.
Miłośnicy psów i kotów w sobotę w schronisku wspólnie ubierają choinkę, robią świąteczne ozdoby i zabawki, uczestniczą w prelekcjach lekarzy weterynarii. Mogą też z bliska zobaczyć zwierzęta do adopcji, porozmawiać z wolontariuszami, pójść na spacer z czworonożnym przyjacielem.

- Organizujemy takie wydarzenia, żeby edukować mieszkańców, zachęcać do adopcji, ale też pokazać od środka cały obiekt. Szczecinianie mogą zobaczyć, na co idą ich podatki i – mam nadzieję – poczuć dumę, że w mieście jest tak przyjazne zwierzętom miejsce – powiedziała kierowniczka schroniska Ewa Mrugowska.

Nowe schronisko dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie zostało otwarte w lutym 2023 r., na ponad dwuhektarowej działce w pobliżu ul. Południowej. Są tam pawilony z boksami dla psów, kocie domy, pomieszczenia do kwarantanny, gabinety. W tym sezonie obiekt jest przepełniony.

- Rok tempu mieliśmy ponad 30 kotów, a dziś mamy 139 – poinformowała Mrugowska. – Bezdomność wśród kotów cały czas rośnie, widać to we wszystkich schroniskach – wyjaśniła.

Nadpopulacja kotów wymusiła zmiany organizacyjne w schronisku. Trzeba było wygospodarować miejsce na kolejne "domy kota" (jest ich już 5), przebudować pomieszczenia na izolatki.

Wyjaśniła, że schroniskowe trendy zmieniły się w ostatnich latach. Psów ubywa (jest ich obecnie 86), kotów przybywa. - Mamy 68 wolontariuszy, tylko ośmiu do kotów – zaznaczyła Mrugowska.

Zapraszając szczecinian do schroniska, przypomniała, że placówka pracuje codziennie, od godz. 7 do 21.30. W nocy jest ochrona, a także pogotowie interwencyjne i weterynaryjne. -

Tu zawsze ktoś jest na dyżurze, pracujemy w trybie ciągłym, także w Wigilię i święta. Musi być co najmniej dwóch opiekunów do kotów i trzech do psów – podsumowała kierowniczka.
Chętni mogą wesprzeć placówkę zakupując schroniskowy kalendarz na 2026 r.

Piękne zdjęcia czworonożnych modeli wykonano w znanych miejscach miasta, m.in. w Parku Kasprowicza, na Wałach Chrobrego, w Wilii Lentza i na tle kwitnących magnolii. Autorkami fotografii są wolontariuszki ze schroniska: Agnieszka Kasprowiak i Sandra Nowakowska.

Więcej informacji o schronisku na stronie internetowej, gdzie są m.in. zdjęcia i opisy zwierzaków do adopcji.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Podwyżki w Chemiku. Rodzice młodych piłkarzy protestują
    (od 30 listopada oglądane 4263 razy)
  2. Radni krytykują sytuację w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
    (od przedwczoraj oglądane 4079 razy)
  3. Lasy Miejskie rozdają karmniki dla ptaków
    (od 02 grudnia oglądane 3925 razy)
  4. Lodowisko w Fabryce Wody już otwarte. Znamy ceny
    (od 02 grudnia oglądane 3410 razy)
  5. Dni Otwarte Wieży Bismarcka [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 30 listopada oglądane 3203 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Pałacowe Mikołajki z Radiem Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Protest rolników na S3 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wynalazki młodych umysłów na festiwalu E(x)plory [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marta Dziomdziora
W dziekanacie ZUT zajadają się urodzinowym tortem Radia Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Niebezpieczne przejście dla pieszych przy Dworcu Głównym. "Jest źle zrobione" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty