"Ogon Fest" w schronisku dla zwierząt. Do adopcji ponad 200 kotów i psów

Szczecińskie schronisko, w którym przebywa 139 kotów i 86 psów, zorganizowało w sobotę imprezę Mikołajkową pod hasłem "Ogon Fest", by zachęcić szczecinian do odpowiedzialnych adopcji, wolontariatu i zebrać datki na działalność placówki.
Miłośnicy psów i kotów w sobotę w schronisku wspólnie ubierają choinkę, robią świąteczne ozdoby i zabawki, uczestniczą w prelekcjach lekarzy weterynarii. Mogą też z bliska zobaczyć zwierzęta do adopcji, porozmawiać z wolontariuszami, pójść na spacer z czworonożnym przyjacielem.
- Organizujemy takie wydarzenia, żeby edukować mieszkańców, zachęcać do adopcji, ale też pokazać od środka cały obiekt. Szczecinianie mogą zobaczyć, na co idą ich podatki i – mam nadzieję – poczuć dumę, że w mieście jest tak przyjazne zwierzętom miejsce – powiedziała kierowniczka schroniska Ewa Mrugowska.
Nowe schronisko dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie zostało otwarte w lutym 2023 r., na ponad dwuhektarowej działce w pobliżu ul. Południowej. Są tam pawilony z boksami dla psów, kocie domy, pomieszczenia do kwarantanny, gabinety. W tym sezonie obiekt jest przepełniony.
- Rok tempu mieliśmy ponad 30 kotów, a dziś mamy 139 – poinformowała Mrugowska. – Bezdomność wśród kotów cały czas rośnie, widać to we wszystkich schroniskach – wyjaśniła.
Nadpopulacja kotów wymusiła zmiany organizacyjne w schronisku. Trzeba było wygospodarować miejsce na kolejne "domy kota" (jest ich już 5), przebudować pomieszczenia na izolatki.
Wyjaśniła, że schroniskowe trendy zmieniły się w ostatnich latach. Psów ubywa (jest ich obecnie 86), kotów przybywa. - Mamy 68 wolontariuszy, tylko ośmiu do kotów – zaznaczyła Mrugowska.
Zapraszając szczecinian do schroniska, przypomniała, że placówka pracuje codziennie, od godz. 7 do 21.30. W nocy jest ochrona, a także pogotowie interwencyjne i weterynaryjne. -
Tu zawsze ktoś jest na dyżurze, pracujemy w trybie ciągłym, także w Wigilię i święta. Musi być co najmniej dwóch opiekunów do kotów i trzech do psów – podsumowała kierowniczka.
Chętni mogą wesprzeć placówkę zakupując schroniskowy kalendarz na 2026 r.
Piękne zdjęcia czworonożnych modeli wykonano w znanych miejscach miasta, m.in. w Parku Kasprowicza, na Wałach Chrobrego, w Wilii Lentza i na tle kwitnących magnolii. Autorkami fotografii są wolontariuszki ze schroniska: Agnieszka Kasprowiak i Sandra Nowakowska.
Więcej informacji o schronisku na stronie internetowej, gdzie są m.in. zdjęcia i opisy zwierzaków do adopcji.
