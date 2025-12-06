Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Pałacowe Mikołajki z Radiem Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Kamila Kozioł

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Występy taneczne, warsztaty plastyczne i świąteczne wypieki - to w ramach Pałacowych Mikołajek z Radiem Szczecin.
Na miejscu była nasza reporterka Kamila Kozioł.

- Co tutaj robicie? - dopytywała dzieci.
- Zawieszkę na choinkę - usłyszała w odpowiedzi.
- Z czego ona jest zrobiona?
- Cekiny; czerwony, niebieski...

- Dzieci odbijają sobie torby graficzne z różnymi motywami świątecznymi i do nas przychodzą kolorować się specjalnymi kredkami do materiału - opowiadała jedna z pań-instruktorek.

Dzieci uczyły się też wiązać węzły.
- Jaki to węzeł?
- Bosmański, trudny. Ale mi wychodzi...

Na miejscu byli też inni nasi dziennikarze, którzy na żywo prowadzili program "Aktywna Sobota".

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Kamili Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Podwyżki w Chemiku. Rodzice młodych piłkarzy protestują
    (od 30 listopada oglądane 4263 razy)
  2. Radni krytykują sytuację w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
    (od przedwczoraj oglądane 4079 razy)
  3. Lasy Miejskie rozdają karmniki dla ptaków
    (od 02 grudnia oglądane 3925 razy)
  4. Lodowisko w Fabryce Wody już otwarte. Znamy ceny
    (od 02 grudnia oglądane 3410 razy)
  5. Dni Otwarte Wieży Bismarcka [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 30 listopada oglądane 3203 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Pałacowe Mikołajki z Radiem Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Protest rolników na S3 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wynalazki młodych umysłów na festiwalu E(x)plory [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marta Dziomdziora
W dziekanacie ZUT zajadają się urodzinowym tortem Radia Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Niebezpieczne przejście dla pieszych przy Dworcu Głównym. "Jest źle zrobione" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty