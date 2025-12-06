Pałacowe Mikołajki z Radiem Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Występy taneczne, warsztaty plastyczne i świąteczne wypieki - to w ramach Pałacowych Mikołajek z Radiem Szczecin.

Na miejscu była nasza reporterka Kamila Kozioł.







- Co tutaj robicie? - dopytywała dzieci.

- Zawieszkę na choinkę - usłyszała w odpowiedzi.

- Z czego ona jest zrobiona?

- Cekiny; czerwony, niebieski...





- Dzieci odbijają sobie torby graficzne z różnymi motywami świątecznymi i do nas przychodzą kolorować się specjalnymi kredkami do materiału - opowiadała jedna z pań-instruktorek.





Dzieci uczyły się też wiązać węzły.

- Jaki to węzeł?

- Bosmański, trudny. Ale mi wychodzi...





Edycja tekstu: Jacek Rujna

Na miejscu byli też inni nasi dziennikarze, którzy na żywo prowadzili program "Aktywna Sobota".