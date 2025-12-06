Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Świnoujście. Inwazja Morsujących Mikołajów [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Prawie 500 osób z całej Polski zjechało, by wziąć udział w Inwazji Morsujących Mikołajów w Świnoujściu. Była rozgrzewka i tańce, aż przyszedł czas na wejście do wody.
Wszyscy uczestnicy mieli na sobie iście mikołajkowe stroje.

- Woda jest bardzo gorąca, tak jak nasze temperamenty, tak, że idzie żyć - mówił jeden z kąpiących się.
- Jak wrażenia po wyjściu z wody? - pytała reporterka Radia Szczecin.
- Super, bardzo przyjemnie. Co roku Bałtyk cieplejszy. - Jak co roku tu jesteśmy, gościmy się u was. Wrażenia?! Uśmiech na twarzy sam się maluje. - Moim zdaniem temperatura bardzo dobra. Sześć stopni w Bałtyku. Powinno być jeszcze zimniej, ale jest jak jest - opowiadali morsujący.

W tym roku inwazja morsów odbyła się po raz 11. Przy okazji wydarzenia na plaży odbywa się zabawa z DJ-em, są ogniska i ciepły posiłek, a do wydarzenia może dołączyć każdy chętny.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

