Inauguracja oświetlenia kołobrzeskiego drzewka. "To Miss Choinek" [ZDJĘCIA]

W Kołobrzegu czuć już atmosferę świąt. W Mikołajki oficjalnie rozbłysły bożonarodzeniowe ozdoby.

Przed ratuszem już od tygodnia stoi miejska choinka. W sobotę rozświetliły ją tysiące światełek.



- Do wyborów Miss Choinek to jest miss! - Przepiękna, śliczna. - Jak choinka przed ratuszem się świeci, to już się zaczynają naprawdę ostatnie, przedświąteczne dni - mówili uczestnicy świetlnej inauguracji.



Choinka nie jest jedynym świątecznym akcentem przed ratuszem. Tuż obok na najmłodszych czeka karuzela, a także domek świętego Mikołaja. Na fasadzie zabytku emitowane będą pokazy świątecznego mappingu 3D.



Bożonarodzeniowe akcenty świecą już także na ulicach Kołobrzegu. Za wszystkie ozdoby miasto zapłaci w tym roku rekordowe 1,5 mln zł.



