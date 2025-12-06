Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Inauguracja oświetlenia kołobrzeskiego drzewka. "To Miss Choinek" [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
W Kołobrzegu czuć już atmosferę świąt. W Mikołajki oficjalnie rozbłysły bożonarodzeniowe ozdoby.
Przed ratuszem już od tygodnia stoi miejska choinka. W sobotę rozświetliły ją tysiące światełek.

- Do wyborów Miss Choinek to jest miss! - Przepiękna, śliczna. - Jak choinka przed ratuszem się świeci, to już się zaczynają naprawdę ostatnie, przedświąteczne dni - mówili uczestnicy świetlnej inauguracji.

Choinka nie jest jedynym świątecznym akcentem przed ratuszem. Tuż obok na najmłodszych czeka karuzela, a także domek świętego Mikołaja. Na fasadzie zabytku emitowane będą pokazy świątecznego mappingu 3D.

Bożonarodzeniowe akcenty świecą już także na ulicach Kołobrzegu. Za wszystkie ozdoby miasto zapłaci w tym roku rekordowe 1,5 mln zł.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Najnowsze podcasty