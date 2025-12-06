Radio SzczecinRadio Szczecin » Region




Zabytkowy, świąteczny tramwaj w trasie. Prowadzi go Mikołaj Motorniczy [ZDJĘCIA]

Region Kamila Kozioł

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Jest czerwony, przyozdobiony lampkami, a prowadzi go św. Mikołaj - zabytkowy tramwaj "Perełka" wyjechał na ulice Szczecina.
Na przejażdżkę wybrała się nasza reporterka Kamila Kozioł.

- Podoba się tramwaj? - pytała podróżujących.

- Bardzo, bardzo się podoba. Zrobiłem zdjęcie nawet. - Bardzo mi się podoba. Super zrywy, super trzaski, klimat, lat minionych. - Podoba się, bo jest Mikołaj. Jeszcze nigdy nie widzieliśmy Mikołaja Motorniczego. - Świetna atmosfera i długo czekaliśmy, żebyśmy mogli przejechać się takim kursem. Brakuje tylko śniegu - odpowiadali.

- Będziemy rozdawali cukierki. Czekaliśmy trochę, żeby się ściemniło, żeby ten urok tramwaju urzekał - dodał Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

"Perełka" wozić będzie pasażerów jeszcze 13 oraz 19 grudnia. Przejazd jest bezpłatny. Natomiast na trasie linii nr 7 pojawi się rozświetlony świątecznymi iluminacjami liniowy Swing.

Ten tramwaj będzie kursował zgodnie z rozkładem jazdy i aktualnym taryfikatorem, czyli nie za darmo - codziennie aż do Trzech Króli.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Kamili Kozioł [Radio Szczecin]



