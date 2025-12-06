Świąteczna iluminacja przed Urzędem Miasta Szczecin. "Niech się ludzie pocieszą..." [ZDJĘCIA]

Ma 16 metrów, 36,5 tysiąca światełek, czerwone bombki, piernikowe ozdoby i cukrowe laski, a na szczycie: 1,5-metrową trójwymiarową gwiazdę. Nowa miejska choinka rozbłysła punktualnie o godz. 17 przed Urzędem Miasta Szczecin.

Szczecinianie tłumnie przyszli oglądać jej inaugurację. Na miejscu była nasza reporterka Kamila Kozioł.- Podoba się choinka? - dopytywała.- Przepiękna jest, naprawdę. Zrobiliśmy: wow! - Najpiękniejsza choinka, jaką widziałem! Bardzo piękna. - Uważam, że chyba najlepsza z tych, które były. Bardzo efektowna. Wszystko jest dobrane z gustem - mówili.- Czy wiedzą Państwo, ile ta choinka kosztowała? - nie ustawała w pytaniach reporterka Radia Szczecin.- Nie mamy zielonego pojęcia...- 266 tysięcy. Czy uważa pani, że to dużo?- Uważam, że to bardzo dużo. Ale jest piękna. Jeżeli szczecinianom się będzie podobało i będziemy tu mieli miejsce spotkań w Boże Narodzenie, to opłacało się. - Bardzo się podoba. Bardzo ładna choinka. Myślę, że warto taką ładną choinkę postawić raz na jakiś czas, raz do roku. Niech się ludzie pocieszą trochę. - Super wygląda - odpowiedzieli.Druga, dużo mniejsza - o wysokości 6 metrów stanęła przed filią Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla. 12-metrowe drzewko rozbłysło również na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich.