Po ochronie granicy, czas na poligon

Po półrocznej ochronie granicy polsko-białoruskiej przyszła pora na cykl szkoleń poligonowych. 12 Dywizja Zmechanizowana rozpoczęła ćwiczenia taktyczne pod kryptonimem Dzielny Ryś 25.
- To działania prowadzone w dzień i w nocy a "przeciwnik" pojawia się, zarówno w formie wirtualnej, jak i realnej - mówi major Błażej Łukaszewski. - Na obiektach Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko ćwiczy ponad dwa tysiące żołnierzy z wykorzystaniem kilkuset jednostek sprzętu wojskowego. Manewry planowo zakończą się w piątek 12 grudnia.
W działaniach wykorzystywanych jest kilkaset jednostek sprzętu wojskowego w tym kołowe transportery opancerzone Rosomak czy moździerze Rak i haubice Goździk.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
