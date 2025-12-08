Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Po ochronie granicy, czas na poligon

Region Julia Nowicka

Zdjęcie poglądowe. Fot. mjr Błażej Łukaszewski - 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
Po półrocznej ochronie granicy polsko-białoruskiej przyszła pora na cykl szkoleń poligonowych. 12 Dywizja Zmechanizowana rozpoczęła ćwiczenia taktyczne pod kryptonimem Dzielny Ryś 25.
- To działania prowadzone w dzień i w nocy a "przeciwnik" pojawia się, zarówno w formie wirtualnej, jak i realnej - mówi major Błażej Łukaszewski. - Na obiektach Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko ćwiczy ponad dwa tysiące żołnierzy z wykorzystaniem kilkuset jednostek sprzętu wojskowego. Manewry planowo zakończą się w piątek 12 grudnia.

W działaniach wykorzystywanych jest kilkaset jednostek sprzętu wojskowego w tym kołowe transportery opancerzone Rosomak czy moździerze Rak i haubice Goździk.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
