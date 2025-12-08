Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
"Wnosimy radość do Domu Smutku". Świąteczna zbiórka prezentów

Region Jarosław Gowin

Fot. facebook.com/WnosimyRadosc
Fot. facebook.com/WnosimyRadosc
Brakuje prawie wszystkiego, ale w tym miejscu niemal wszystko sprawia radość. Rozpoczęła się kolejna odsłona akcji "Wnosimy radość do Domu Smutku". To świąteczna zbiórka prezentów na rzecz Schroniska dla Osób Bezdomnych i Chorych w Szczecinie.
Organizatorki proszą o przybory higieniczne i kosmetyczne, dresy, przybory do golenia, skarpety, bieliznę, ale też rzeczy, które nie są niezbędne, a sprawią radość mieszkańcom schroniska, na przykład: słodycze, słodkie napoje czy perfumy.

- Dużym powodzeniem cieszą się również książki. Chodzi o takie pozycje, które pozwalają oderwać się od rzeczywistości - mówi Anna Ścibior-Butrym. - Największą radość przynoszą książki, które są przygodowe, sensacyjne, które pozwalają podopiecznym domu przenieść się trochę w inny świat.

- Ważne, żeby dary, przede wszystkim ubrania, były w dobrym stanie i dopasowane do potrzeb mieszkańców - dodaje Aleksandra Sileńska. - Dresy, kurtki, spodnie jeansowe, nie żadne buty na obcasie, pianki do nurkowania. To nie jest okazja do zrobienia porządku w swojej szafie, tylko do tego, żeby podzielić się tymi ubraniami, które sami byśmy jeszcze chętnie włożyli.

Zwieńczeniem akcji będzie uroczysta wigilia w schronisku, która odbędzie się 20 grudnia. Więcej szczegółów można znaleźć na facebookowym profilu Wnosimy Radość do Domu Smutku.

Dary można również przekazywać na własną rękę po kontakcie z dyrekcją schroniska przy ul. Hryniewieckiego.

Edycja tekstu: Michał Król, Piotr Kołodziejski
