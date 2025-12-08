Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Nowy sprzęt dla zachodniopomorskich ratowników wodnych [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Silniki do łodzi motorowych, trzy skutery, samochód 4x4 - między innymi taki sprzęt za prawie milion złotych trafił do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ale też do grup interwencyjnych z zachodniopomorskiego.
Jest też specjalistyczna odzież dla ratowników - mówi Jacek Kleczaj, prezes szczecińskiego WOPR.

- Kurtki o nazwie mulion, kurtki wypornościowe, bardzo ciepłe. W nich nie da się chodzić tak naprawdę, bo one są tak docieplone. Jednocześnie w momencie wypadnięcia za burtę utrzymują nas na powierzchni tak, jak kamizelka ratunkowa, a nawet lepiej - mówi Kleczaj.

Nowe skutery zasilą flotę w regionie i poprawią bezpieczeństwo na wodzie - zapewnia Apoloniusz Kurylczyk, prezes WOPR Województwa Zachodniopomorskiego.

- Taki skuter pozwala na przemieszczanie się przy prędkości blisko 100 km/h. W różnym poziomie zafalowania, w dwuosobowym zespole, jeszcze podjąć trzecią osobę poszkodowaną. Myślę, że łódkę tutaj prześcignie - mówi Kurylczyk.

W ostatnim sezonie ratownicy wodni interweniowali prawie 3500 razy.

Zakup nowego sprzętu został dofinansowany m.in. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Edycja tekstu: Michał Król
