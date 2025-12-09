Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Pełnomocnik ds. rozwoju portów: rozmowy ws. terminala kontenerowego trwają cały czas

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Rafał Zahorski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zarząd jest na każde wezwanie pani prezydent. Tak pełnomocnik ds. rozwoju portów w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście mówi o dialogu z władzami Świnoujścia w sprawie budowy nowego terminala kontenerowego.
Siergiej: były konsultacje z mieszkańcami na temat Przylądku Pomerania
Agatowska: większa inwestycja nie przysporzy większych podatków dla samorządu
Prezydent Joanna Agatowska zarzuca dyrekcji Portów brak konsultacji czy dialogu na temat inwestycji z urzędnikami i mieszkańcami. Rozmowy trwają cały czas - zapewniał tymczasem w "Rozmowie pod krawatem" Rafał Zahorski. Jak podkreślił - zarówno mieszkańcy, jak i urzędnicy na bieżąco dostają pełne pakiety informacji.

- Na każde wezwanie pani prezydent, czy wiceprezydenta, Rady Miasta, Zarząd Morskiego Portu jest zawsze w Świnoujściu. Tłumaczymy, omawiamy, jesteśmy zawsze otwarci na wszelkie kontakty. Dlatego, że chcemy ludziom tłumaczyć, na czym polega wizja rozwoju portu i uwaga, wizja rozwoju miasta Świnoujście - mówi Zahorski.

Realizacja inwestycji, która zajmie 186 hektarów rozpocznie się w przyszłym roku. Prace potrwają mniej więcej cztery lata.

Edycja tekstu: Michał Król
12345

Najnowsze podcasty