Pełnomocnik ds. rozwoju portów: rozmowy ws. terminala kontenerowego trwają cały czas

Zarząd jest na każde wezwanie pani prezydent. Tak pełnomocnik ds. rozwoju portów w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście mówi o dialogu z władzami Świnoujścia w sprawie budowy nowego terminala kontenerowego.

Prezydent Joanna Agatowska zarzuca dyrekcji Portów brak konsultacji czy dialogu na temat inwestycji z urzędnikami i mieszkańcami. Rozmowy trwają cały czas - zapewniał tymczasem w "Rozmowie pod krawatem" Rafał Zahorski. Jak podkreślił - zarówno mieszkańcy, jak i urzędnicy na bieżąco dostają pełne pakiety informacji.- Na każde wezwanie pani prezydent, czy wiceprezydenta, Rady Miasta, Zarząd Morskiego Portu jest zawsze w Świnoujściu. Tłumaczymy, omawiamy, jesteśmy zawsze otwarci na wszelkie kontakty. Dlatego, że chcemy ludziom tłumaczyć, na czym polega wizja rozwoju portu i uwaga, wizja rozwoju miasta Świnoujście - mówi Zahorski.Realizacja inwestycji, która zajmie 186 hektarów rozpocznie się w przyszłym roku. Prace potrwają mniej więcej cztery lata.