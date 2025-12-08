Policja zatrzymała nietrzeźwych kierowców

Ośmiu kierowców pod wpływem alkoholu, dwóch po środkach odurzających - to podsumowanie weekendu szczecińskiej drogówki.





Jak podała Komenda Miejska Policji, prędkość przekroczyło 150 kierowców, a dwie osoby kierowały pojazdami bez prawa jazdy. Jedna wsiadła za kółko, mimo zakazu prowadzenia. Wszyscy zostali ukarani.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Policjanci prowadzili kontrole w mieście, szczególnie zwracali uwagę na trzeźwość kierujących i przestrzeganie przepisów dotyczących prędkości.