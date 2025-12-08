Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Duży kołobrzeski parking z datą otwarcia. Znamy też ceny [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Znamy datę otwarcia największego parkingu w Kołobrzegu. Chodzi o nową inwestycję w miejscowym porcie.
Parking powstał przy ulicy Portowej, zaledwie 140 metrów w linii prostej od nabrzeża i 300 m od latarni morskiej. Maciej Mosiej z firmy Interparking mówi, że cały obiekt ma cztery kondygnacje.

- 365 miejsc postojowych, stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych, na parterze powierzchnie usługowe - mówi Mosiej.

Inwestor, który w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego postawił parking na działce należącej do Zarządu Portu Morskiego otrzymał już pozwolenie na użytkowanie obiektu. W związku z tym jego oficjalne otwarcie odbędzie się 15 grudnia o godz. 12.

Wiemy już także, ile zapłacą kierowcy za postój w tym miejscu. Będzie to 5 zł za godzinę i 50 zł za dobę parkowania.

Edycja tekstu: Michał Król
Najnowsze podcasty