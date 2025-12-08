Czego życzą sobie mieszkańcy "Domu Smutku"? Zdrowia i spotkania z rodziną [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdrowie, sprawność albo spotkanie z kimś bliskim - to największe życzenia 103 mieszkańców Schroniska dla Osób Bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego w Szczecinie. Tym różni się od pozostałych schronisk, że przebywają w nim głównie osoby przewlekle chore.

- Co ja bym sobie życzył? Z rodziną być. - Jest inaczej, coś innego, jak przyjeżdżają. Radość, spokój. - Najbardziej jakiegoś własnego konta. - Pokoju, przede wszystkim zdrowia i ciszy, bo jestem bardzo wyciszona. I tu są dobre warunki. Pan dyrektor wspaniały, przyjazny, są weseli, atmosfera jest dobra, oby tak dalej - mówią mieszkańcy.





- Spotkania z wolontariuszami to jest coś, co przynosi największą radość, plus te kartki świąteczne, które otrzymują. W związku z tym, że większość z podopiecznych nie ma kontaktu z rodzinami, bądź też wcale nie posiada tych rodzin - mówi Witold Nowak, dyrektor Schroniska dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi.



