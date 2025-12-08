Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Turyści chwalą Szczecin: przyjazne, bezpieczne i komfortowe miasto

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Zrównoważone i przyjazne turystom miasto - tak Szczecin jest postrzegany przez przyjezdnych, którzy skorzystali ze Szczecińskiej Karty Turystycznej.
Odwiedzający miasto docenili tereny zielone, sprawny transport publiczny, czystość i wygodną komunikację pieszą i rowerową. Szczecin jest też postrzegany jako bezpieczny i otwarty - 96 proc. ankietowanych turystów uznało, że czuje się tu komfortowo. Ocenili także miasto jako inkluzywne i przyjazne różnym grupom społecznym.

Przyjezdni wskazali też obszary, w których można by wprowadzić poprawki - to m.in. lepsze oznaczenie "zielonych" miejsc, promocja transportu kolejowego i większa liczba wydarzeń.

Edycja tekstu: Michał Król

