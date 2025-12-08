Bezpieczeństwo mieszkańców kontra... mrówki

W Polsce mrówka rudnica podlega ochronie częściowej. Ochroną objęte są także gniazda mrówek. źródło: wikipedia.org/Adam Opioła

W Szczecinie wkrótce rozpocznie się kompleksowy remont kolektora sanitarnego F, przebiegającego wzdłuż ulic Struga, Zwierzynieckiej i Pomorskiej. Jak się jednak okazuje, na drodze do modernizacji stanęły - mrówki rudnice.