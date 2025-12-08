Bezpieczeństwo mieszkańców kontra... mrówki

W Szczecinie wkrótce rozpocznie się kompleksowy remont kolektora sanitarnego F, przebiegającego wzdłuż ulic Struga, Zwierzynieckiej i Pomorskiej. Jak się jednak okazuje, na drodze do modernizacji stanęły - mrówki rudnice.
Ten gatunek objęty jest w Polsce ochroną, a ich mrowisko znajduje się w pobliżu rurociągu.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji zapewnia, że na czas remontu gniazdo mrówek zostanie zabezpieczone. Podjęto też decyzję, by nie wycinać drzew przy ul. Zwierzynieckiej - to w związku z tym, że w pobliżu znajdują się gniazda ptaków.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
