Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Znamy zwycięskie projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Budowa boiska i oświetlenia, schody na Pogoń czy Graffiti na legalu. Wiemy, na jakie projekty miasto Szczecin przeznaczy 20 milionów złotych.
Na Gali Obywatelskiej w Fabryce Wody przedstawione zostały wyniki Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Jednym ze zwycięskich projektów ogólnomiejskich jest Bezpieczne Serce Szczecina - AED w komunikacji miejskiej, którego współtwórcą jest Tomasz Łuczkowski z Ochotniczej Straży Pożarnej Gryf.

- Możemy wpłynąć realnie na to, czy ktoś przeżyje, czy będzie wymagał długiej hospitalizacji, czy ta hospitalizacja będzie krótsza. I tylko i wyłącznie, dzięki inicjatywom społecznym jesteśmy w stanie pchnąć to dalej - podkreśla Łuczkowski.

W kategorii lokalnej zrealizowane zostaną 23 projekty. W Dąbiu i Załomiu odbędzie się seria warsztatów dla mieszkańców, między innymi z cyberbezpieczeństwa - mówi Joanna Sawicka-Budziak, która w imieniu pomysłodawczyni tego projektu odebrała wyróżnienie.

- Przychodzą do nas często osoby w wieku senioralnym, które bardzo potrzebują wsparcia w tym obszarze i bardzo się cieszę, że miasto będzie to realizowało, bo to jest bardzo ważne i wpływa na bezpieczeństwo osób starszych - dodaje Sawicka-Budziak.

W tegorocznym głosowaniu udział wzięło ponad 31 tysięcy mieszkańców. Pełna lista zwycięskich projektów dostępna w pliku poniżej.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Zwycięskie projekty w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim 2026.
- Możemy wpłynąć realnie na to, czy ktoś przeżyje, czy będzie wymagał długiej hospitalizacji, czy ta hospitalizacja będzie krótsza. I tylko i wyłącznie, dzięki inicjatywom społecznym jesteśmy w stanie pchnąć to dalej - podkreśla Łuczkowski.
- Przychodzą do nas często osoby w wieku senioralnym, które bardzo potrzebują wsparcia w tym obszarze i bardzo się cieszę, że miasto będzie to realizowało, bo to jest bardzo ważne i wpływa na bezpieczeństwo osób starszych - dodaje Sawicka-Budziak.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Śmierć w okolicy szczecińskiej hanzy Tower
    (od dzisiaj oglądane 14669 razy)
  2. Radni krytykują sytuację w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
    (od 04 grudnia oglądane 4589 razy)
  3. Lasy Miejskie rozdają karmniki dla ptaków
    (od 02 grudnia oglądane 4084 razy)
  4. Lodowisko w Fabryce Wody już otwarte. Znamy ceny
    (od 02 grudnia oglądane 3727 razy)
  5. Wraca koncepcja budowy nowego dworca [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 02 grudnia oglądane 3374 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Policjanci apelują: to nie czas na światła dzienne [WIDEO, ZDJĘCIA]
Czego życzą sobie mieszkańcy "Domu Smutku"? Zdrowia i spotkania z rodziną [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bartosz Arłukowicz
Raniutto charytatywnie dla Mariki. Zagrali w Filharmonii w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarmark Bożonarodzeniowy na Zamku Książąt Pomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Czeka nas zalew piosenek generowanych przez AI" [WIDEO]

Najnowsze podcasty