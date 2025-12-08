Znamy zwycięskie projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Budowa boiska i oświetlenia, schody na Pogoń czy Graffiti na legalu. Wiemy, na jakie projekty miasto Szczecin przeznaczy 20 milionów złotych.

Na Gali Obywatelskiej w Fabryce Wody przedstawione zostały wyniki Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Jednym ze zwycięskich projektów ogólnomiejskich jest Bezpieczne Serce Szczecina - AED w komunikacji miejskiej, którego współtwórcą jest Tomasz Łuczkowski z Ochotniczej Straży Pożarnej Gryf.



- Możemy wpłynąć realnie na to, czy ktoś przeżyje, czy będzie wymagał długiej hospitalizacji, czy ta hospitalizacja będzie krótsza. I tylko i wyłącznie, dzięki inicjatywom społecznym jesteśmy w stanie pchnąć to dalej - podkreśla Łuczkowski.



W kategorii lokalnej zrealizowane zostaną 23 projekty. W Dąbiu i Załomiu odbędzie się seria warsztatów dla mieszkańców, między innymi z cyberbezpieczeństwa - mówi Joanna Sawicka-Budziak, która w imieniu pomysłodawczyni tego projektu odebrała wyróżnienie.



- Przychodzą do nas często osoby w wieku senioralnym, które bardzo potrzebują wsparcia w tym obszarze i bardzo się cieszę, że miasto będzie to realizowało, bo to jest bardzo ważne i wpływa na bezpieczeństwo osób starszych - dodaje Sawicka-Budziak.



W tegorocznym głosowaniu udział wzięło ponad 31 tysięcy mieszkańców. Pełna lista zwycięskich projektów dostępna w pliku poniżej.



